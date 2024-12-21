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21 декабря, 09:37

Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Джордж Истхэм

Английский футболист Джордж Истхэм. Обложка © flickr / Newcastle United on Cigarette &amp; Trade Cards

Английский футболист Джордж Истхэм. Обложка © flickr / Newcastle United on Cigarette & Trade Cards

В возрасте 88 лет ушёл из жизни победитель чемпионата мира по футболу 1966 года Джордж Истхэм, выступавший в составе сборной Англии. Об этом сообщила пресс-служба английского «Сток Сити».

«В это трудное время наши мысли с семьей и друзьями Джорджа», — говорится в сообщении.

В связи с утратой игроки «Сток Сити» проведут грядущий домашний матч против «Шеффилд Уэнсдей» с черными повязками на руках.

Джордж Истхэм — 19 футболист из состава сборной Англии, одержавшей чемпионство мира в 1966 году. На данный момент в живых осталось всего лишь трое игроков: Иан Каллаган, Терри Пейн и Джефф Хёрст. Непосредственно Истхэм за свою продолжительную карьеру успел выступить за «Арсенал», «Ньюкасл» и, конечно же, «Сток Сити». С последним ФК в 1972 Джордж также заполучил Кубок английской лиги — команда одержала в финале победу над «Челси» (2:1). Всего за сборную Англии Истхэм провёл 19 матчей и забил два гола. Примечательно, что будучи участником сборной на чемпионате мира 1966 года, он не провёл ни одного матча за команду.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Афинах при загадочных обстоятельствах умер футболист сборной Греции Джордж Болдок. Защитника нашли без признаков жизни у бассейна собственного дома. Спортсмену был всего 31 год.

Мария Любицкая
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