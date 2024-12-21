Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Джордж Истхэм

Джордж Истхэм — 19 футболист из состава сборной Англии, одержавшей чемпионство мира в 1966 году. На данный момент в живых осталось всего лишь трое игроков: Иан Каллаган, Терри Пейн и Джефф Хёрст. Непосредственно Истхэм за свою продолжительную карьеру успел выступить за «Арсенал», «Ньюкасл» и, конечно же, «Сток Сити». С последним ФК в 1972 Джордж также заполучил Кубок английской лиги — команда одержала в финале победу над «Челси» (2:1). Всего за сборную Англии Истхэм провёл 19 матчей и забил два гола. Примечательно, что будучи участником сборной на чемпионате мира 1966 года, он не провёл ни одного матча за команду.