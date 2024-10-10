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10 октября, 00:47

Тело 31-летнего футболиста сборной Греции нашли в бассейне его дома

Защитник греческого «Панатинаикоса» Болдок найдён мертвым в бассейне своего дома

Джордж Болдок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / georgebaldock

Джордж Болдок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / georgebaldock

Греческий футболист Джордж Болдок, выступающий за ФК «Панатинаикос» и национальную сборную, обнаружен мёртвым в собственном доме. Сообщение о кончине 31-летнего спортсмена появилось в соцсетях его бывшего клуба «Шеффилд Юнайтед».

«Шеффилд Юнайтед» потрясён и крайне опечален известием о кончине бывшего игрока Джорджа Болдока. Искренние соболезнования всех, кто связан с «Шеффилд Юнайтед», семье и друзьям Джорджа», — гласит публикация.

Зарубежные СМИ утверждают, что бездыханное тело футболиста было обнаружено рядом с бассейном у его дома в Глифаде, на юге Афин. Медики пытались вытащить спортсмена с того света сердечно-лёгочной реанимацией, но их старания оказались тщетными. В последний раз Болдок выходил на поле 6 октября в матче против «Олимпиакоса», который завершился ничьёй.

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Трагедия недавно потрясла и уругвайский футбольный клуб «Насьональ». В возрасте 27 лет скончался полузащитник команды Хуан Искьердо. Незадолго до смерти хавбек потерял сознание прямо посреди матча против бразильского «Сан‑Паулу». Ему диагностировали повреждение мозга, нарушение сердечного ритма и повышение внутричерепного давления.

Илья Пушкарев
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