Тело 31-летнего футболиста сборной Греции нашли в бассейне его дома

Греческий футболист Джордж Болдок, выступающий за ФК «Панатинаикос» и национальную сборную, обнаружен мёртвым в собственном доме. Сообщение о кончине 31-летнего спортсмена появилось в соцсетях его бывшего клуба «Шеффилд Юнайтед».

«Шеффилд Юнайтед» потрясён и крайне опечален известием о кончине бывшего игрока Джорджа Болдока. Искренние соболезнования всех, кто связан с «Шеффилд Юнайтед», семье и друзьям Джорджа», — гласит публикация.

Зарубежные СМИ утверждают, что бездыханное тело футболиста было обнаружено рядом с бассейном у его дома в Глифаде, на юге Афин. Медики пытались вытащить спортсмена с того света сердечно-лёгочной реанимацией, но их старания оказались тщетными. В последний раз Болдок выходил на поле 6 октября в матче против «Олимпиакоса», который завершился ничьёй.