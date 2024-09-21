В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер сотрудник посольства Индии

Недавно Life.ru рассказывал не менее пугающую историю из Новосибирска, где тоже нашли тело мужчины. В пакете. По частям. Оказалось, что двое граждан Узбекистана решили хорошо провести вечер, выпить и пообщаться. Получилось не так — в какой-то момент между ними произошла ссора, и один из мужчин принял её так близко к сердцу, что забил собутыльника насмерть табуреткой. После этого он расчленил труп и попытался спрятать по кускам в безлюдном месте у озера, на чём его и поймали полицейские.