В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер сотрудник посольства Индии
NDTV: Сотрудника посольства Индии нашли мёртвым в здании дипмиссии в Вашингтоне
Сотрудник индийского посольства в Вашингтоне найден мёртвым на территории дипломатической миссии при неизвестных обстоятельствах. Инцидент расследует полиция. Об этом сообщил телеканал NDTV.
В посольстве подтвердили факт смерти сотрудника, однако никаких подробностей случившегося не раскрыли. Полицейские и Секретная служба Штатов приступили к расследованию происшествия. Самоубийство рассматривается как одна из версий.
«С глубоким сожалением мы хотим подтвердить, что сотрудник посольства Индии умер вечером 18 сентября 2024 года. Мы находимся на связи со всеми соответствующими агентствами и членами семьи», — цитирует телеканал сообщение посольства.
Недавно Life.ru рассказывал не менее пугающую историю из Новосибирска, где тоже нашли тело мужчины. В пакете. По частям. Оказалось, что двое граждан Узбекистана решили хорошо провести вечер, выпить и пообщаться. Получилось не так — в какой-то момент между ними произошла ссора, и один из мужчин принял её так близко к сердцу, что забил собутыльника насмерть табуреткой. После этого он расчленил труп и попытался спрятать по кускам в безлюдном месте у озера, на чём его и поймали полицейские.
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