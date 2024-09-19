Пропавшего в Дагестане мужчину-инвалида нашли мёртвым на окраине села
Погибший мужчина. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД ДАГЕСТАНА
В дагестанском посёлке Тюба обнаружили пропавшего 17 сентября мужчину с инвалидностью. Тело 67-летнего жителя нашли на окраине села. Видимых следов убийства обнаружено не было. По предварительной версии, мужчина скончался от переохлаждения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».
«В том, что действительно произошло, как и почему мужчина-инвалид оказался так далеко от дома и один, что стало причиной смерти, ещё предстоит разобраться специалистам. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Свердловской области пропавшую девочку нашли с пробитой головой на обочине. По одной из версий, её могло сбить машиной, так как недалеко от места ЧП пролегает дорога. При этом, не исключается, что на школьницу напали. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии.