Пропавшего в Дагестане мужчину-инвалида нашли мёртвым на окраине села

В дагестанском посёлке Тюба обнаружили пропавшего 17 сентября мужчину с инвалидностью. Тело 67-летнего жителя нашли на окраине села. Видимых следов убийства обнаружено не было. По предварительной версии, мужчина скончался от переохлаждения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«В том, что действительно произошло, как и почему мужчина-инвалид оказался так далеко от дома и один, что стало причиной смерти, ещё предстоит разобраться специалистам. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», — говорится в сообщении.