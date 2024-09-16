Могли напасть: На Урале девочка пропала после прогулки, её нашли с пробитой головой и переломом

12-летнюю девочку с пробитой головой нашли возле дороги в Свердловской области. Местные уверены, что на школьницу напали.

Найденная девочка Соня. Фото © SHOT

По данным SHOT, накануне днём Соня ушла гулять, а спустя несколько часов возвращалась обратно в село Мостовское под Верхней Пышмой. Школьница проводила подругу и дальше её след пропал. Однако домой девочка не пришла, из-за чего в районе 20 часов мама забила тревогу. Её искали волонтёры и полицейские.

Найти Соню смогли через 5 часов в поле. Она лежала без сознания на тропинке недалеко от дома. Кроме травмы головы, у девочки обнаружили перелом руки. По одной из версий, подростка могло сбить машиной, недалеко есть автомобильная дорога. При этом, не исключается, что на школьницу напали. Сейчас она госпитализирована в тяжёлом состоянии.