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21 декабря, 15:02

Умерла фея Сирени из «Спящей красавицы» балерина Ирена Баженова

Балерина Ирена Баженова. Обложка © Кадр из фильма «Спаящая красавица» режиссёр Аполлинарий Дудко, Константин Сергеев, сценарист Шарль Перро, Константин Сергеев, Иосиф Шапиро / Kinopoisk

Балерина Ирена Баженова. Обложка © Кадр из фильма «Спаящая красавица» режиссёр Аполлинарий Дудко, Константин Сергеев, сценарист Шарль Перро, Константин Сергеев, Иосиф Шапиро / Kinopoisk

Исполнительница роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» Ирена Баженова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью. О её смерти сообщила её внучка Дария Широкова в соцсетях.

«Лети, Фея сирени моей души, тебе всегда 88, две бесконечности», — написала девушка.

  • Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
    Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
  • Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
    Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
  • Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
    Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
  • Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
    Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
  • Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir
    Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir

Ирена Баженова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / daria_shir

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Ирена Баженова прослужила в Мариинском театре 24 года, где работала и в качестве солистки балета, и педагога. Там же уточнили, что причиной смерти послужила продолжительная тяжёлая болезнь. Легендарный образ феи Сирени артистка балета примерила в 1964 году. Это была единственная постановка, где она приняла участие совместно с супругом — солистом балета Анатолием Гридиным, исполнившим роль Феи Карабос. Наследие Баженовой продолжает жить в новом поколении — её дочь Елена и внучка Дария также служат в Мариинском театре.

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Ранее скончался режиссёр Вольфганг Беккер в возрасте 70 лет. Он умер после продолжительной болезни, хотя уточняется, что его смерть стала неожиданной. Беккер стал особенно известен благодаря своему фильму «Гуд бай, Ленин!», который вышел в 2003 году.

Мария Любицкая
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