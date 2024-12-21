Умерла фея Сирени из «Спящей красавицы» балерина Ирена Баженова

Исполнительница роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» Ирена Баженова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью. О её смерти сообщила её внучка Дария Широкова в соцсетях.

«Лети, Фея сирени моей души, тебе всегда 88, две бесконечности», — написала девушка.











Ирена Баженова прослужила в Мариинском театре 24 года, где работала и в качестве солистки балета, и педагога. Там же уточнили, что причиной смерти послужила продолжительная тяжёлая болезнь. Легендарный образ феи Сирени артистка балета примерила в 1964 году. Это была единственная постановка, где она приняла участие совместно с супругом — солистом балета Анатолием Гридиным, исполнившим роль Феи Карабос. Наследие Баженовой продолжает жить в новом поколении — её дочь Елена и внучка Дария также служат в Мариинском театре.