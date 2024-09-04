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4 сентября, 11:43

Зампредседателя партии «Яблоко» Иваненко умер в 65 лет

Сергей Иваненко. Обложка © Telegram / Пресс-служба «Яблока»

Сергей Иваненко. Обложка © Telegram / Пресс-служба «Яблока»

В возрасте 65 лет скончался заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

«Сегодня, 4 сентября, ушёл из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — говорится в публикации.

Иваненко — выпускник экономического факультета МГУ имени Ломоносова и депутат Госдумы трёх созывов от «Яблока». Он также был соавтором знаменитой программы перехода от плановой экономики к капитализму «500 дней». Причина смерти политика не раскрывается.

Ранее сообщалось о смерти экс-главы конструкторского бюро «Рубин» Игоря Спасского. Под его началом были сконструированы около 200 советских и российских подводных лодок, включая «Курск».

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