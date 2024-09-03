Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 12:12

Ушёл из жизни конструктор атомной подлодки «Курск» Игорь Спасский

Конструктор около 200 советских подлодок Игорь Спасский умер в возрасте 98 лет

Игорь Спасский. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Игорь Спасский. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На 99-м году жизни скончался Герой России и экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Под его началом были сконструированы около 200 советских и российских подводных лодок, включая «Курск». Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надёжности и инноваций», — сказано в тексте публикации.

Среди разработок инженера и атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». В общей сложности по его проектам было построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. Они составляют основу советского и российского флота.

Умер польский актёр Эугениуш Корчаровский из культовой комедии «Ва-банк»
Умер польский актёр Эугениуш Корчаровский из культовой комедии «Ва-банк»

Незадолго до него не стало главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги, который скончался в возрасте 91 года. Всю профессиональную карьеру он трудился в коломенском конструкторском бюро машиностроения.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров