Ушёл из жизни конструктор атомной подлодки «Курск» Игорь Спасский

На 99-м году жизни скончался Герой России и экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Под его началом были сконструированы около 200 советских и российских подводных лодок, включая «Курск». Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надёжности и инноваций», — сказано в тексте публикации.

Среди разработок инженера и атомная подлодка «Курск», подводные крейсеры стратегического назначения «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», а также атомные подводные ракетные крейсеры «Гранит» и «Антей». В общей сложности по его проектам было построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. Они составляют основу советского и российского флота.