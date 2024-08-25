Главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в 91 год

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в 91 год. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Весь трудовой путь инженер прошёл в коломенском конструкторском бюро машиностроения.

"Он принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК («Шмель», «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»)», — говорится в сообщении.