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25 августа, 11:19

Главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в 91 год

Олег Мамалыга. Обложка © rosprofprom.ru

Олег Мамалыга. Обложка © rosprofprom.ru

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в 91 год. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Весь трудовой путь инженер прошёл в коломенском конструкторском бюро машиностроения.

"Он принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК («Шмель», «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»)», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о смерти бывшего игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александра Бялко. Ему был 71 год. Что вызвало кончину, неизвестно. Церемония прощания с журналистом и литератором пройдёт 27 августа.

Матвей Константинов
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