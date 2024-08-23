Бывший тренер теннисиста Сафина Петер Лундгрен умер в 59 лет
Петер Лундгрен. Обложка © Wikipedia
Известный шведский теннисист Петер Лундгрен, тренировавший, в частности, швейцарца Роджера Федерера и россиянина Марата Сафина, умер в 59 лет. Об этом в одной из социальных сетей написал его сын Лукас.
"Покойся с миром, папа.️.. Он вдохновлял и помогал многим как на корте, так и за его пределами. Впечатление, которое он произвёл, и воспоминания о нём будут жить всегда", — написал он.
Причины смерти не уточняются. Однако известно, что в 2023 году спортсмену после перелома лодыжки ампутировали часть левой ноги.
В 1988 году Петер Лундгрен вышел в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Помимо Сафина и Федерера, он тренировал Марсело Риоса и Стэна Вавринку, а также возглавлял сборную Великобритании, с которой выступил на Кубке Дэвиса.
Ранее стало известно о смерти заслуженного мастера спорта СССР Ирины Подъяловской, ей было 64 года. Бегунья является чемпионкой Союза и Универсиады 1983 года в дистанции на 800 метров.