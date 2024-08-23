Умер создатель шутки про антирадиационные кактусы Алексей Янг

Умер Алексей Янг, который создал масштабный пранк о том, что кактусы поглощают радиацию. О кончине сообщил писатель Леонид Каганов в своём блоге. В последние годы мужчина страдал сильной депрессией из-за болезни и очень отдалился от близких. Смерть, как пишет SHOT , наступила 22 августа.

Пранк про кактусы Янг придумал в конце 80-х годов, когда вместе со студентами-физиками состряпал статью, в которой заявлялось, будто бы кактус, который стоит рядом с монитором, поглощает радиацию. Этот текст «передрал» журнал «Работница», в миф поверила вся страна. Через некоторое количество лет пранк раскусили, однако от кактусов у мониторов отказались не все.