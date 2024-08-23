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23 августа, 02:09

Умер создатель шутки про антирадиационные кактусы Алексей Янг

Создатель шутки про антирадиационные кактусы Алексей Янг. Обложка © lleo.me

Создатель шутки про антирадиационные кактусы Алексей Янг. Обложка © lleo.me

Умер Алексей Янг, который создал масштабный пранк о том, что кактусы поглощают радиацию. О кончине сообщил писатель Леонид Каганов в своём блоге. В последние годы мужчина страдал сильной депрессией из-за болезни и очень отдалился от близких. Смерть, как пишет SHOT, наступила 22 августа.

Пранк про кактусы Янг придумал в конце 80-х годов, когда вместе со студентами-физиками состряпал статью, в которой заявлялось, будто бы кактус, который стоит рядом с монитором, поглощает радиацию. Этот текст «передрал» журнал «Работница», в миф поверила вся страна. Через некоторое количество лет пранк раскусили, однако от кактусов у мониторов отказались не все.

В возрасте 88 лет умер пианист Михаил Мунтян, сотрудничавший с Юрием Башметом
В возрасте 88 лет умер пианист Михаил Мунтян, сотрудничавший с Юрием Башметом

Ранее на 76-м году жизни скончался академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю.М. Лопухина Валерий Сергиенко. Он является основоположником нового направления в медицине — биомедицинской электрохимии. На счету учёного свыше 350 научных трудов и более 60 изобретений.

Анатолий Симоненко
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