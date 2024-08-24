Бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни

Журналист, литератор, бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария.

«Папа умер вчера вечером», — приводит её слова ТАСС.

Причину смерти она не назвала. Церемония прощания с Бялко пройдёт 27 августа, место похорон станет известно позднее.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 года. Окончил МИФИ по специальности «Ядерная физика», а также Московский институт журналистики при факультете журналистики МГУ. Кандидат физико-математических наук, владел восемью языками. Преподавал в МИФИ, занимал должность декана Академии труда и социальных отношений (АТиСО). На радиостанции «Культура» вёл программу «Бялко-шоу». Был членом клуба «Что? Где? Когда?» с 1979 по 2010 год.