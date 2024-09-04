«Воспитал одного из лучших игроков в истории»: Умер отец Вячеслава Фетисова
Отец 2-кратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова умер на 92-м году жизни
Александр Фетисов. Обложка © ПХК ЦСКА
Скончался отец знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова. Александр Максимович умер на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба ПХК ЦСКА.
«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», — подчеркнули в пресс-службе.
ЦСКА выразил соболезнования родным и близким усопшего.
В связи со смертью родителя Вячеслав Фетисов отменил свою поездку во Владивосток на матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ). Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский выразил соболезнования и слова поддержки бывшему партнёру по сборной СССР.
«Александр Максимович очень любил хоккей и воспитал одного из лучших игроков в истории. И сам Вячеслав Александрович нас об этом попросил – посвятить игру его папе. Поэтому мы выйдем на лёд «Фетисов Арены» и постараемся показать лучший хоккей в память о папе Вячеслава Фетисова», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».
А накануне в США умер Владимир Буре — отец знаменитых хоккеистов Павла и Валерия Буре. Обладателю четырёх олимпийских медалей было 73 года.