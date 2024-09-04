«Воспитал одного из лучших игроков в истории»: Умер отец Вячеслава Фетисова

Скончался отец знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова. Александр Максимович умер на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба ПХК ЦСКА.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», — подчеркнули в пресс-службе.

ЦСКА выразил соболезнования родным и близким усопшего.

В связи со смертью родителя Вячеслав Фетисов отменил свою поездку во Владивосток на матч между легендами хоккея и участниками Восточного экономического форума (ВЭФ). Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский выразил соболезнования и слова поддержки бывшему партнёру по сборной СССР.

«Александр Максимович очень любил хоккей и воспитал одного из лучших игроков в истории. И сам Вячеслав Александрович нас об этом попросил – посвятить игру его папе. Поэтому мы выйдем на лёд «Фетисов Арены» и постараемся показать лучший хоккей в память о папе Вячеслава Фетисова», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».