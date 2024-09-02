Умер трёхкратный чемпион Олимпиады по вольной борьбе Александр Медведь

Александр Медведь трижды брал олимпийское золото по вольной борьбе, получив медали в 1964, 1968 и 1972 годах в различных весовых категориях: полутяжелой, тяжёлой и абсолютной. В его активе есть ещё семь титулов чемпиона мира, завоёванных с 1962 по 1971 год, а также три золотые медали чемпионата Европы в 1966, 1968 и 1972 годах. Кроме того, он девять раз становился чемпионом СССР в период с 1961 по 1970 год.