Умер трёхкратный чемпион Олимпиады по вольной борьбе Александр Медведь
Александр Медведь. Обложка © Telegram / Белорусская федерация борьбы
Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, выступающий в составе сборной СССР, Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Печальное известие сообщили в пресс-службе Белорусской федерации борьбы.
«Сегодня на 87 году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда», — говорится в сообщении федерации.
Александр Медведь трижды брал олимпийское золото по вольной борьбе, получив медали в 1964, 1968 и 1972 годах в различных весовых категориях: полутяжелой, тяжёлой и абсолютной. В его активе есть ещё семь титулов чемпиона мира, завоёванных с 1962 по 1971 год, а также три золотые медали чемпионата Европы в 1966, 1968 и 1972 годах. Кроме того, он девять раз становился чемпионом СССР в период с 1961 по 1970 год.
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