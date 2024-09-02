Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 10:28

Умер трёхкратный чемпион Олимпиады по вольной борьбе Александр Медведь

Александр Медведь. Обложка © Telegram / Белорусская федерация борьбы

Александр Медведь. Обложка © Telegram / Белорусская федерация борьбы

Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, выступающий в составе сборной СССР, Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Печальное известие сообщили в пресс-службе Белорусской федерации борьбы.

«Сегодня на 87 году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда», — говорится в сообщении федерации.

Александр Медведь трижды брал олимпийское золото по вольной борьбе, получив медали в 1964, 1968 и 1972 годах в различных весовых категориях: полутяжелой, тяжёлой и абсолютной. В его активе есть ещё семь титулов чемпиона мира, завоёванных с 1962 по 1971 год, а также три золотые медали чемпионата Европы в 1966, 1968 и 1972 годах. Кроме того, он девять раз становился чемпионом СССР в период с 1961 по 1970 год.

Бывший капитан «Лидса» Сол Бамба умер в 39 лет
Бывший капитан «Лидса» Сол Бамба умер в 39 лет

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 64 лет ушёл из жизни победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа. На Олимпийских играх он одержал победу в заплыве брассом на дистанции 200 метров.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров