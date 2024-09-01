Бывший капитан «Лидса» Сол Бамба умер в 39 лет

В возрасте 39 лет скончался бывший игрок национальной команды Кот-д’Ивуара Сол Бамба. Футболист был капитаном капитан «Лидса», также выступал за «Пари Сен-Жермен», «Лестер Сити» и «Кардифф Сити». Новость о его смерти опубликовала пресс-служба турецкого клуба «Аданаспор», в тренерский штаб которого входил спортсмен.

«Наш тренер Сулейман Бамба, которому стало плохо перед матчем против «Манисы», был доставлен в Университетскую больницу Манисы Джалал Баяр и, к сожалению, проиграл битву за свою жизнь здесь», – сказано в публикации.

Клуб выразил соболезнования семье и близким футболиста.

Сол Бамба родился во Франции 13 января 1985 года. Его футбольная карьера началась в «ПСЖ», однако закрепиться в составе он не смог, из-за чего в 2006 году согласился на переход в шотландский «Данфермлин Атлетик». В дальнейшем он выступал в Англии, в частности за «Лестер», «Кардифф», «Мидлсбро» и «Лидс», капитаном которого ивуариец был с 2015 по 2016 год.

В составе национальной сборной Бамба стал серебряным призёром Кубка африканских наций в 2012 году. тогда его команда уступила в серии пенальти Замбии.