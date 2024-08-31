Умер победитель Олимпиады-1980 в составе сборной СССР Робертас Жулпа
Советский пловец Робертас Жулпа. Обложка © Robertas Žulpa / Juliaus Kalinsko / 15min nuotr
В возрасте 64 лет ушёл из жизни победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы.
На Олимпийских играх он одержал победу в заплыве брассом на дистанции 200 метров. Золото советский пловец также одержал на чемпионате Европы в 1981-м, а годом позднее стал серебряным призёром мирового первенства. Кроме того, Жулпа выиграл чемпионат Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м.
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