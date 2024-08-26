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Бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон умер от рака

26 августа, 11:56
Свен-Ёран Эрикссон. Обложка © wikipedia.org / Андерс Хенриксон

Свен-Ёран Эрикссон. Обложка © wikipedia.org / Андерс Хенриксон

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу швед Свен-Ёран Эрикссон скончался после нескольких месяцев борьбы с раком. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Би-би-си, не уточняя детали трагического известия.

Врачи обнаружили у тренера злокачественную опухоль в январе этого года. Эрикссон тогда признался, что, возможно, ему осталось жить менее года. Однако спортсмен не сдавался и продолжал лечение, надеясь на лучшее. Эрикссон известен как главный тренер британской сборной в период с 2001 по 2006 годы. Он оказался первым иностранцем, возглавившим команду.

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Ранее сообщалось, что известный шведский теннисист Петер Лундгрен, тренировавший, в частности, швейцарца Роджера Федерера и россиянина Марата Сафина, умер в 59 лет. Причины смерти не уточняются. Известно, что в 2023 году спортсмену после перелома лодыжки ампутировали часть левой ноги.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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