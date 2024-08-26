Бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Ёран Эрикссон умер от рака 26 августа, 11:56 Свен-Ёран Эрикссон. Обложка © wikipedia.org / Андерс Хенриксон

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу швед Свен-Ёран Эрикссон скончался после нескольких месяцев борьбы с раком. Ему было 76 лет. Об этом сообщает Би-би-си, не уточняя детали трагического известия.

Врачи обнаружили у тренера злокачественную опухоль в январе этого года. Эрикссон тогда признался, что, возможно, ему осталось жить менее года. Однако спортсмен не сдавался и продолжал лечение, надеясь на лучшее. Эрикссон известен как главный тренер британской сборной в период с 2001 по 2006 годы. Он оказался первым иностранцем, возглавившим команду.

Ранее сообщалось, что известный шведский теннисист Петер Лундгрен, тренировавший, в частности, швейцарца Роджера Федерера и россиянина Марата Сафина, умер в 59 лет. Причины смерти не уточняются. Известно, что в 2023 году спортсмену после перелома лодыжки ампутировали часть левой ноги.

Авторы Татьяна Миссуми