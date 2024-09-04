Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре умер от сердечного приступа в США

В возрасте 73 лет из жизни ушёл отец титулованных российских хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир Буре. Обладатель четырёх олимпийских медалей скончался в Майями, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на близких почившего.

Причиной трагедии назван сердечный приступ. Инфаркт произошёл во время купания Буре-старшего в океане несколько недель назад. Незадолго до этого он жаловался на боли в груди, а ранее и вовсе перенёс инсульт.

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре — 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида. О дате похорон мы известим позже», — отметили родные бывшего вице‑президента ЦСКА.

В начале 2000-х Буре был тренером по физической подготовке американского клуба «Нью‑Джерси Девилз» и даже стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. А в советские годы спортсмен трижды становился бронзовым и единожды — серебряным призёром ОИ по плаванию.