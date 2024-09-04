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4 сентября, 00:28

Отец хоккеистов Павла и Валерия Буре умер от сердечного приступа в США

Владимир Буре с сыновьями Валерием и Павлом. Обложка © ТАСС / Игорь Уткин

Владимир Буре с сыновьями Валерием и Павлом. Обложка © ТАСС / Игорь Уткин

В возрасте 73 лет из жизни ушёл отец титулованных российских хоккеистов Павла и Валерия Буре Владимир Буре. Обладатель четырёх олимпийских медалей скончался в Майями, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на близких почившего.

Причиной трагедии назван сердечный приступ. Инфаркт произошёл во время купания Буре-старшего в океане несколько недель назад. Незадолго до этого он жаловался на боли в груди, а ранее и вовсе перенёс инсульт.

«С прискорбием сообщаем о кончине Владимира Буре — 3 сентября 2024 года в городе Майами, штат Флорида. О дате похорон мы известим позже», — отметили родные бывшего вице‑президента ЦСКА.

В начале 2000-х Буре был тренером по физической подготовке американского клуба «Нью‑Джерси Девилз» и даже стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. А в советские годы спортсмен трижды становился бронзовым и единожды — серебряным призёром ОИ по плаванию.

Ушёл из жизни конструктор атомной подлодки «Курск» Игорь Спасский
Ушёл из жизни конструктор атомной подлодки «Курск» Игорь Спасский

Ранее стало известно о смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя. Титулованного советского спортсмена не стало 2 сентября в возрасте 86 лет.

Илья Пушкарев
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