Звезда «Крепкого орешка 2» Арт Эванс умер в 82 года

Известный американский актёр Арт Эванс, отметившийся ролями в фильмах «Крепкий орешек 2» и «История солдата», скончался в возрасте 82 лет. В последние годы он страдал диабетом, сообщает USA Today со ссылкой на агентов Эванса.

«Причиной смерти актёра стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет», — говорится в заявлении.

Как уточняется, представители Эванса подтвердили печальную новость в письме редакции газеты. Актёр скончался в субботу 21 декабря.

Эванс родился 27 марта 1942 года в Калифорнии, в округе Беркли. Его крупнейшей ролью в кино стала роль Лесли Барнса в «Крепком орешке 2». Также он снялся в таких картинах как «Ночь страха», «Трущобы» и «Чужая территория».