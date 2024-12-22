Скончалась вокалистка группы Chic Альфа Андерсон

Вокалистка известной американской группы Chic Альфа Андерсон умерла в возрасте 78 лет. Об этой трагедии сообщает журнал Rolling Stone.

«Альфа Андерсон... вокалистка группы Chic, исполнявшая такие хиты, как Good Times и Le Freak, умерла 17 декабря в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении.

Кончину артистки подтвердил гитарист и один из основателей Chic Найл Рождерс. Причины её смерти не указаны.