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22 декабря, 13:35

Скончалась вокалистка группы Chic Альфа Андерсон

Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон, ей было 78 лет

Вокалистка известной американской группы Chic Альфа Андерсон. Обложка © Getty Images / Steven A Henry

Вокалистка известной американской группы Chic Альфа Андерсон. Обложка © Getty Images / Steven A Henry

Вокалистка известной американской группы Chic Альфа Андерсон умерла в возрасте 78 лет. Об этой трагедии сообщает журнал Rolling Stone.

«Альфа Андерсон... вокалистка группы Chic, исполнявшая такие хиты, как Good Times и Le Freak, умерла 17 декабря в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении.

Кончину артистки подтвердил гитарист и один из основателей Chic Найл Рождерс. Причины её смерти не указаны.

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Николай Рюмин
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