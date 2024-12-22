Скончалась вокалистка группы Chic Альфа Андерсон
Умерла вокалистка группы Chic Альфа Андерсон, ей было 78 лет
Вокалистка известной американской группы Chic Альфа Андерсон. Обложка © Getty Images / Steven A Henry
Вокалистка известной американской группы Chic Альфа Андерсон умерла в возрасте 78 лет. Об этой трагедии сообщает журнал Rolling Stone.
«Альфа Андерсон... вокалистка группы Chic, исполнявшая такие хиты, как Good Times и Le Freak, умерла 17 декабря в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении.
Кончину артистки подтвердил гитарист и один из основателей Chic Найл Рождерс. Причины её смерти не указаны.
Недавно ушла из жизни исполнительница роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» Ирена Баженова, ей было 88 лет. Долгое время она боролась с тяжёлой болезнью. Балерина прослужила в Мариинском театре 24 года.