Умер советский актёр Шалва Гицба, сыгравший в фильме о Робинзоне Крузо
Актёр Шалва Гицба. Обложка © kino-teatr.ru
Советский и абхазский актёр театра и кино, режиссёр Шалва Гицба ушёл из жизни в возрасте 88 лет 24 декабря. О его уходе сообщил портал «Апсныпресс».
Информации о месте и дате похорон не приводится.
Шалва Чифович Гицба родился в 1936 году в Абхазии, в 1956 году стал студентом актёрского факультета Тбилисского театрального института имени Руставели.
По окончании учёбы в 1960 году он начал работать актёром в Абхазском драмтеатре имени Чанбы. В 1985 году Шалва Гицба занял пост режиссёра Абхазского государственного молодёжного театра. В 1984 году ему присвоили звание народного артиста Абхазской АССР. За свою карьеру на сцене он сыграл множество ролей.
В кино артист начал сниматься с конца 1960-х. Среди кинолент: «Время счастливых находок», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» режиссёра Говорухина, «У самого Чёрного моря» где он исполнил роль Родриго, маркиза ди Поза, а также «В ночь на новолуние», «Колокол священной кузни» и «Созвездие Козлотура».
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