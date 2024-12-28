Умер чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

На 84-м году жизни умер четырёхкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин. Три раза на главном турнире страны он одерживал победу в составе «Спартака» и один раз в ХК «Крылья советов». В составе команды красно-белых он провёл 386 матчей с 1958 по 1972 год. Затем три года он провёл в команде «Советов». О его смерти сообщили в пресс-службе ХК «Спартак».

«В последние годы жизни Валерий Кузьмин оставался активным участником ветеранского движения ХК «Спартак» Москва, посещая праздничные мероприятия и матчи любимой команды. Хоккейный Клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Валерия Борисовича Кузьмина, светлая память легендарному защитнику «Спартака», — написали в пресс-службе.

Спортивная карьера Кузьмина закончилась в финском клубе «Йокерит», за который выступал только в сезоне 1975/76. Валерий Кузьмин работал тренером в «Крыльях Советов» (1976–1980) и воскресенском «Химике» (1980–1986), а также занимался подготовкой детских команд.