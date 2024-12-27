Умер бывший глава концерна Suzuki Осаму Судзуки
На 95-м году жизни скончался экс-глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки
Осаму Судзуки. Фото © Getty Images /Tomohiro Ohsumi
Занимавший более 40 лет должность главы компании Suzuki Осаму Судзуки скончался в возрасте 94 лет. Именно он развил компанию до автоконцерна мировой величины. О его смерти сообщил телеканал NHK.
В компании он начал работать в 1958 году, а спустя 20 лет стал её президентом. Продажи автоконцерна после его прихода на должность главы начали составлять 300 млрд иен в год (примерно 189 млрд рублей), а после 2000 года поднялись до 3 млрд иен в год (около 1,89 млрд рублей). Судзуки стал первым производителем из Японии, который открыл свой завод в Индии.
Suzuki известна своими автомобилями, мотоциклами и другими транспортными средствами. Под руководством Судзуки компания укрепила свои позиции в сегментах малых автомобилей и внедорожников.
Ранее на 94-м году жизни скончался актёр, комик и артист Бродвея Дик Капри. За время своей карьеры он успел поработать с Лайзой Миннелли, Фрэнком Синатрой, Томом Джонсом и другими знаменитостями.