Умер бывший глава концерна Suzuki Осаму Судзуки

Занимавший более 40 лет должность главы компании Suzuki Осаму Судзуки скончался в возрасте 94 лет. Именно он развил компанию до автоконцерна мировой величины. О его смерти сообщил телеканал NHK.

В компании он начал работать в 1958 году, а спустя 20 лет стал её президентом. Продажи автоконцерна после его прихода на должность главы начали составлять 300 млрд иен в год (примерно 189 млрд рублей), а после 2000 года поднялись до 3 млрд иен в год (около 1,89 млрд рублей). Судзуки стал первым производителем из Японии, который открыл свой завод в Индии.