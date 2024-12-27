Умер актёр Дик Капри
В США на 94-м году жизни скончался актёр Дик Капри
Дик Капри. Обложка © heeeey.ru
В США от расслоения аорты во сне скончался актёр, комик и артист Бродвея Дик Капри. Ему было 93 года. Об этом сообщает портал TMZ.
«Сегодня мир не такой смешной, каким он был вчера...» — сказал сын актёра.
Накануне смерти Капри организовал прощальный рождественский ужин со своей семьей. Он веселился и шутил. Однако утром артиста нашли мёртвым. Актёр понимал, что ему осталось жить совсем недолго, рассказал его сын.
Дик Капри был одним из основателей жанра стендап. Он работал с Лайзой Миннелли, Фрэнком Синатрой, Томом Джонсом и другими знаменитостями. Также он снимался в полнометражных фильмах, таких как «Меня всё ещё путают с Брюсом» и «Место с горечью».
Ранее на 17-м году жизни трагически скончался американский актёр Хадсон Мик, снимавшийся в сериалах «Гений» и «Наследие». Сообщается, что он выпал из автомобиля на ходу. Врачи не смогли спасти актёра.