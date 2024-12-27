Умер актёр Дик Капри

В США от расслоения аорты во сне скончался актёр, комик и артист Бродвея Дик Капри. Ему было 93 года. Об этом сообщает портал TMZ.

«Сегодня мир не такой смешной, каким он был вчера...» — сказал сын актёра.

Накануне смерти Капри организовал прощальный рождественский ужин со своей семьей. Он веселился и шутил. Однако утром артиста нашли мёртвым. Актёр понимал, что ему осталось жить совсем недолго, рассказал его сын.

Дик Капри был одним из основателей жанра стендап. Он работал с Лайзой Миннелли, Фрэнком Синатрой, Томом Джонсом и другими знаменитостями. Также он снимался в полнометражных фильмах, таких как «Меня всё ещё путают с Брюсом» и «Место с горечью».