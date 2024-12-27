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27 декабря, 13:31

Умер актёр Дик Капри

В США на 94-м году жизни скончался актёр Дик Капри

Дик Капри. Обложка © heeeey.ru

Дик Капри. Обложка © heeeey.ru

В США от расслоения аорты во сне скончался актёр, комик и артист Бродвея Дик Капри. Ему было 93 года. Об этом сообщает портал TMZ.

«Сегодня мир не такой смешной, каким он был вчера...» сказал сын актёра.

Накануне смерти Капри организовал прощальный рождественский ужин со своей семьей. Он веселился и шутил. Однако утром артиста нашли мёртвым. Актёр понимал, что ему осталось жить совсем недолго, рассказал его сын.

Дик Капри был одним из основателей жанра стендап. Он работал с Лайзой Миннелли, Фрэнком Синатрой, Томом Джонсом и другими знаменитостями. Также он снимался в полнометражных фильмах, таких как «Меня всё ещё путают с Брюсом» и «Место с горечью».

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Ранее на 17-м году жизни трагически скончался американский актёр Хадсон Мик, снимавшийся в сериалах «Гений» и «Наследие». Сообщается, что он выпал из автомобиля на ходу. Врачи не смогли спасти актёра.

Николай Рюмин
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