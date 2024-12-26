16-летний актёр из фильма «Малыш на драйве» умер, выпав из машины на ходу

На 17-ом году жизни трагически скончался американский актёр Хадсон Мик, прославившийся благодаря своим ролям в сериалах «Гений» и «Наследие», сообщает Deadline. Уточняется, что артист погиб, выпав из движущегося автомобиля.

«Согласно опубликованному отчёту, Мик был объявлен мертвым в больнице UAB в Алабаме около 8 часов вечера в субботу, 21 декабря, после падения с движущегося транспортного средства в четверг вечером», — говорится в публикации.

Актёр начал свой путь в киноиндустрии в 2014 году и успел принять участие в около двадцати различных проектах, среди которых можно выделить фильмы и сериалы «Провиденс», «Новый агент Макгайвер», «Малыш на драйве» и «90 минут на небесах». Его последней работой стал триллер «Школьная дуэль», который вышел в свет в сентябре.

Сообщения о его смерти появились и в социальных сетях актёра. В настоящее время полиция занимается расследованием обстоятельств этой трагедии.