Умер актёр, который прославился пародиями на Хусейна и Каддаффи

Скончался известный иорданский актер Хишам Янис, который страдал от паралича после перенесенного инсульта. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».

В 2007 году у актера театра и кино, пародиста и писателя случился инсульт, в результате которого он остался прикованным к постели. О его смерти стало известно только сейчас, хотя он ушёл из жизни 22 декабря. На момент смерти ему было 78 лет, причиной стал инсульт и его последствия.