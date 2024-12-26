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26 декабря, 14:26

Умер актёр, который прославился пародиями на Хусейна и Каддаффи

Умер иорданский актёр Хишам Янис, парализованный с 2007 года после инсульта

Фото портала «Аль-Айн»

Фото портала «Аль-Айн»

Скончался известный иорданский актер Хишам Янис, который страдал от паралича после перенесенного инсульта. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».

В 2007 году у актера театра и кино, пародиста и писателя случился инсульт, в результате которого он остался прикованным к постели. О его смерти стало известно только сейчас, хотя он ушёл из жизни 22 декабря. На момент смерти ему было 78 лет, причиной стал инсульт и его последствия.

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Хишам Янис родился в 1946 году и изучал политологию в университете Каира. Однако еще будучи студентом, он начал выступать на сцене в театральных постановках. За свою карьеру Хишам Яннис написал более 82 телесериалов и 15 политических пьес, наиболее яркими из которых стали: «Новый мировой порядок» с участием Амаля ад-Даббаса и Набиля Савалхи. Как актёр Яннис был известен своей уникальной способностью пародировать общественных деятелей и глав государств. Объектами его пародий были Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Гамаль Абдель, Насер Мухаммад и другие.

Ранее стало известно о смерти Юрия Щербакова, режиссёра и кинооператора, члена Союза кинематографистов России. Ему было 79 лет. Кроме того, на днях скончался советский актёр Шалва Гицба, сыгравший в фильме о Робинзоне Крузо.

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Алексей Берковиц
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