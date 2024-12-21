Непоправимые утраты: 15 известных личностей России, которых мир потерял в 2024 году

Этот год оказался тяжёлым для мира культуры, искусства и медиа. Мы потеряли людей, которые на протяжении десятилетий вдохновляли миллионы своими достижениями, талантом и харизмой. Эти личности ушли, но их вклад в историю останется с нами навсегда. Вспомним звёзд, которых мы потеряли в 2024 году.

Евгений Кунгуров (40 лет) — голос оперной сцены, ушедший слишком рано

В 2024 году умер Евгений Кунгуров. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

8 апреля 2024 года трагически оборвалась жизнь оперного певца Евгения Кунгурова. Его нашли мёртвым неподалёку от дома на Зоологической улице в Москве. Накануне трагедии артист признался супруге, что хочет уйти из жизни, находясь в состоянии тяжёлой депрессии. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Евгений был талантливым исполнителем, чьё творчество трогало сердца зрителей, а уход звезды стал огромной утратой для мира музыки.

Василий Уткин (52 года) — голос, объединявший футбол и зрителей

Что оставил Василий Уткин после себя: вспоминаем легенду российского футбола. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Имя Василия Уткина ассоциируется с золотой эпохой спортивной журналистики. Его репортажи заставляли болельщиков замирать перед экранами, а программа «Футбольный клуб» стала культовой для многих поколений. Уткин был удостоен премии ТЭФИ, и без преувеличения его можно назвать лицом отечественного футбола. В марте 2024 года Василий внезапно скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Эта утрата стала шоком для миллионов поклонников.

Анастасия Заворотнюк (53 года) — актриса, подарившая зрителям свет и улыбку

Анастасия Заворотнюк: как актриса из «Моей прекрасной няни» стала любимицей миллионов. Фото © ТАСС / Вова Жабриков

Анастасия Заворотнюк — одна из самых любимых актрис современного российского телевидения. Её звезда зажглась с выходом сериала «Моя прекрасная няня», где та исполнила роль няни Вики, покорив сердца зрителей своей искренностью и обаянием. Заворотнюк также блистала в кино и на театральной сцене, получала престижные награды и вела популярные телепроекты. С 2019 года она боролась с тяжёлым диагнозом — глиобластомой, одной из самых агрессивных форм рака мозга. Весной 2024 года её сердце перестало биться.

Владимир Лёвкин (57 лет) — яркий голос группы «На-На»

В 2024 году умер Владимир Лёвкин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

17 ноября 2024 года ушёл из жизни Владимир Лёвкин, экс-солист популярной группы «На-На». Ему было всего 57 лет. С 2003 года музыкант боролся с раком лимфатической системы, и долгое время болезнь находилась в ремиссии. Однако несколько лет назад онкология вернулась, и в последние дни перед смертью Лёвкин был госпитализирован. Его творчество и яркий голос сделали Владимира одним из самых запоминающихся участников коллектива. Певца похоронили на Троекуровском кладбище.

Сергей Рудницкий (68 лет) — сердце музыки театра «Ленком»

Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий. Фото © Telegram / Театр «Ленком Марка Захарова»

В возрасте 68 лет ушёл из жизни Сергей Рудницкий, музыкальный руководитель театра «Ленком Марка Захарова». Он посвятил этому театру десятилетия своей жизни, создавая музыку, которая стала неотъемлемой частью знаковых спектаклей. Рудницкий был не только талантливым композитором и аранжировщиком, но и бессменным руководителем легендарного ансамбля «Аракс». Его творчество и вклад в театральное искусство высоко ценились коллегами и зрителями. Уход Рудницкого стал большой потерей для мира искусства, но его музыка навсегда останется в памяти театра и его поклонников.

Лев Рубинштейн (76 лет) — поэт, который умел говорить о важном

Трагедия Льва Рубинштейна: поэт, чьи строки вдохновляли поколения. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Лев Рубинштейн — это имя знают все, кто хоть немного интересуется русской литературой. Его книги «Домашнее музицирование» и «Знаки внимания» стали настольными для ценителей интеллектуальной прозы. В январе 2024 года Лев Семёнович трагически погиб, попав под машину на пешеходном переходе. Его уход — огромная утрата для литературного мира.

Вероника Круглова (83 года) — голос советской эстрады

Вероника Круглова: путь звезды советской эстрады. Фото © ТАСС / Борис Корзин

Вероника Круглова была одной из главных звёзд советской эстрады. Её репертуар включал такие хиты, как «Топ, топ, топает малыш» и «Ничего не вижу, ничего не слышу». В 60-е годы она блистала в составе оркестра Олега Лундстрема, а позднее стала сольной исполнительницей, чей талант покорил миллионы слушателей. Жизненный путь Вероники Кругловой завершился в этом году, но её голос будет звучать ещё долго.

Светлана Моргунова (84 года) — легендарный голос советского телевидения

Светлана Моргунова: голос телевидения, который знала вся страна. Фото © ТАСС / Антон Тушин

Светлана Моргунова — это история советского телевидения, которая закончилась 10 марта 2024 года. Её карьера началась с учёбы в театральной студии при Театре Моссовета. Благодаря своему таланту она стала одним из самых узнаваемых дикторов страны. Наставником Светланы был сам Юрий Левитан, а обаяние и профессионализм Моргуновой навсегда вошли в историю отечественного телевидения.

Светлана Светличная (84 года) — звезда советского кино

В 2024 году умерла Светлана Светличная. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

16 ноября 2024 года не стало Светланы Светличной, советской и российской актрисы, известной по культовому фильму «Бриллиантовая рука». Светличная ушла из жизни во сне в возрасте 84 лет в стационаре. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне продолжительной болезни. У актрисы был диагностирован рак, а в начале года она перенесла острый инфаркт миокарда. Последние годы Светлана Афанасьевна также боролась с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Её яркие роли и неподражаемая харизма сделали Светличную одной из самых запоминающихся актрис советского кинематографа.

Виктория Островская (85 лет) — актриса с большим сердцем

Виктория Островская: актриса, подарившая жизнь книгам и театру. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Виктория Островская известна по ролям в фильмах Леонида Гайдая, особенно по легендарной комедии «Бриллиантовая рука». После карьеры на сцене Сызранского театра драмы она посвятила 30 лет своей жизни работе в Российской государственной библиотеке, где помогала делать книги доступными для миллионов читателей. К сожалению, Виктория Островская скончалась 14 февраля 2024 года.

Юрий Соломин (88 лет) — патриарх Малого театра

В 2024 году умер Юрий Соломин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

11 января 2024 года ушёл из жизни народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Его карьера длилась более шести десятилетий, он был символом сцены и выдающимся мастером драматического искусства. Причиной смерти, по данным СМИ, стала почечная недостаточность, развившаяся после перенесённого инсульта. Соломин был госпитализирован ещё в ноябре прошлого года, когда потерял сознание на улице. Его вклад в культуру и театр невозможно переоценить, а наследие Соломина будет жить в сердцах зрителей и коллег.



Александр Ширвиндт (89 лет) — символ театра и эстрады

Как в 2024 году прощались с Александром Ширвиндтом. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Ширвиндт — один из самых ярких представителей театрального и киноискусства XX и XXI веков. Его уникальный юмор, неповторимый стиль и невероятная преданность сцене сделали его настоящей легендой. Ширвиндт не только блистал на сцене и в кино, но и долгие годы руководил Московским театром сатиры, где ставил спектакли, полюбившиеся миллионам зрителей. 15 марта 2024 года актёр ушёл из жизни в возрасте 89 лет. По сообщениям, причиной смерти стали осложнения, связанные с возрастом.

Константин Желдин (90 лет) — старейший актёр театра и кино

В 2024 году умер Константин Желдин. Фото © ТАСС / Андрей Махонин

В начале года, 4 января, на 91-м году жизни скончался Константин Желдин, выдающийся актёр, чья карьера охватывала десятилетия. Его запомнили по роли в фильме «Семнадцать мгновений весны» и многолетней службе в театре на Таганке. Последние годы Константин выходил на сцену театра «ОКОЛО», где стал необходимым для творческого подхода режиссёра Юрия Погребничко. Желдин был мастером, чья актёрская манера сочетала погружённость и отрешённость, что делало его игру по-настоящему уникальной.

Марина Кондратьева (91 год) — прима российского балета

Марина Кондратьева: балерина, ставшая легендой Большого театра. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Кондратьева, звезда Большого театра, посвятила искусству танца почти три десятилетия. Её исполнение партий в «Паганини» и «Бахчисарайском фонтане» вошло в золотой фонд мирового балета. Она олицетворяла собой красоту и утончённость русского искусства. Её имя будет жить в истории балета ещё долгие годы.

Вера Карпова (91 год) — легенда петербургской сцены

В 2024 году умерла Вера Карпова. Фото © VK / Театр Комедии им. Н.П. Акимова

27 ноября 2024 года на 92-м году жизни скончалась Вера Карпова, старейшая актриса Санкт-Петербургского театра комедии имени Н.П. Акимова. Народная артистка России, она была настоящей легендой петербургской сцены. Карпова дебютировала в театре ещё при самом Николае Акимове, воплотив на сцене более 80 ролей. Её героини — трогательные, остроумные, бунтующие — олицетворяли особый стиль и шарм, которые стали визитной карточкой театра. Вера Карпова посвятила всю свою жизнь искусству и стала эпохой, которая останется в сердцах коллег и зрителей навсегда.