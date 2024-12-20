Киркоров назвал Ивлееву «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке» и отказался стоять с ней в одном кадре

Филипп Киркоров признался, что не хочет появляться в одном кадре с Настей Ивлеевой. Именно из-за «короля сцены» блогершу не пригласили на съёмки новогоднего проекта «Небриллиантовая рука» на ТНТ. А причиной распри и недопониманий между звёздами, как ни странно, стала «голая вечеринка», которая прошла год назад.

Исполнитель присутствовал на скандальной тусовке блогерши, но когда стало ясно, что дело пахнет керосином, король поп-музыки попытался всё замять: он сделал заявление, что «вошёл не в ту дверь». Сейчас же Филипп Бедросович написал разгромный пост про свою подругу, в котором признался, что по его требованию Ивлееву не позвали на съёмки. Он назвал актрису «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке» и сообщил, что больше не появится с ней в одном кадре.

Кадр из «Небриллиантовой руки», в которой не появится Ивлеева. Фото: © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

«Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлён, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королём и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» — высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь!» — написал в запрещённой соцсети Киркоров.

Ответ Ивлеевой не заставил себя долго ждать, поэтому в своём телеграм-канале блогерша разместила фото Филиппа Киркорова из 2021 года.

Кадр 2021 года. Фото: © Telegram / Настя Ивлеева

К кадру, на котором поп-король стоит в окружении полуголых мужчин, оскорблённая Настя добавила едкую подпись: «Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре».