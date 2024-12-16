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16 декабря, 09:02

«Мерзкая крыса и гнида!»: Киркоров жёстко прошёлся по Ивлеевой

Киркоров: Ивлеева мерзкая тварь, которая даже не извинилась

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Король эстрады Филипп Киркоров назвал блогера Настю Ивлееву мерзкой крысой и гнидой, а также указал на отсутствие извинений за голую вечеринку. Разгневанный артист высказался в шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крыса вот эта мерзкая, которая даже, тварь, не извинилась после всего? Как таких мир носит вообще? Земля носит! Гнида!», — возмутился певец.

Король отметил, что получил больше всех хейта за скандал с голой вечеринкой, но никто не извинился за такую подставу.

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Напомним, что скандальная вечеринка прогремела в прошлом году в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Участие в naked party приняли Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган, рэпер Vacio и другие. Полуголое пиршество рассердило россиян, и концерты звёзд стали отменять по всей стране. В конечном итоге гостям и организаторам пришлось извиняться за содеянное. С тех пор Киркоров неоднократно обвинял Ивлееву за отсутствие извинений.

Николай Рюмин
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