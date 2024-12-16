«Мерзкая крыса и гнида!»: Киркоров жёстко прошёлся по Ивлеевой

Король эстрады Филипп Киркоров назвал блогера Настю Ивлееву мерзкой крысой и гнидой, а также указал на отсутствие извинений за голую вечеринку. Разгневанный артист высказался в шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крыса вот эта мерзкая, которая даже, тварь, не извинилась после всего? Как таких мир носит вообще? Земля носит! Гнида!», — возмутился певец.