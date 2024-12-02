Филипп Киркоров рассказал о творческих разногласиях с Аллой Пугачёвой

Филипп Киркоров, признанный король российской эстрады, в недавнем подкасте «You Want A Scandal Now?» на VK поделился воспоминаниями о своём браке с Аллой Пугачёвой и их творческих разногласиях, сообщает StarHit. Одной из самых запоминающихся историй стала работа над хитом «Зайка моя», который, по словам артиста, сделал его первым рэпером в стране.

Вспоминая запись этой песни, Киркоров отметил, что именно тогда у него возникли серьёзные споры с Пугачёвой. «Помню, тогда с Пугачевой много спорил, говорил: «Надо прочитать и спеть». А в ответ слышал: «Надо проговорить», — рассказал певец. Несмотря на разногласия, песня стала невероятно популярной и до сих пор остаётся одной из самых любимых у публики, хотя самому Киркорову она не по душе. В следующем году композиция отметит своё 30-летие.

До Киркорова Пугачёва была замужем трижды: её мужьями были артист цирка Миколас Орбакас, режиссёр Александр Степанович и продюсер Евгений Болдин.

Брак с Аллой Пугачёвой, который длился с 1994 по 2005 год, стал для Киркорова важным этапом не только в личной, но и в творческой жизни. Примадонна активно участвовала в выборе его репертуара и создании сценических образов. Их союз был зарегистрирован Анатолием Собчаком в Санкт-Петербурге, а позже пара обвенчалась в Иерусалиме. Певец признавался, что он жалеет о своих поступках в браке.

После развода Киркоров и Пугачёва сохранили дружеские отношения, однако в последние годы их общение прекратилось. Алла Борисовна вместе с новым мужем и детьми уехала из России и сейчас живёт на Кипре.