«Внебрачный сын Киркорова» рассказал, как спас Аллу Пугачёву

Певец Александр Матвеев, известный как самопровозглашённый внебрачный сын Бедроса Киркорова, стал героем нескольких резонансных историй. В недавнем интервью NEWS.ru он рассказал о двух значимых событиях, в которых проявил себя как настоящий герой.

Первый инцидент произошёл на платформе Малаховка в Подмосковье, где Матвеев спас собаку, попавшую под электричку. Поезд переехал животному хвост и лапу, и пес, находясь в шоковом состоянии, остался сидеть на рельсах. Рискуя собственной жизнью, Матвеев прыгнул на рельсы и вынес собаку на безопасное место. «Я, недолго думая, прыгнул на рельсы. А так как я собачник, то сумел пса быстро подхватить и вытащить на высокую платформу так, чтобы собака меня самого не укусила», — рассказал он.

После спасения собаки волонтёры начали сбор средств на лечение животного, и благодаря помощи артистов было собрано более 250 тысяч рублей. Эти деньги пошли на двухмесячное лечение собаки в ветеринарной клинике. Хвост пришлось ампутировать, но жизнь животного была спасена. Впоследствии собака нашла новый дом у одного из волонтёров.

Второй геройский случай, о котором рассказал Матвеев, произошёл в 2018 году на премьере фильма «Лёд» в московском кинотеатре «Октябрь». Певец утверждает, что вывел Аллу Пугачёву из зала после срабатывания пожарной сигнализации. В зале началась паника, и Матвееву пришлось расталкивать толпу, чтобы обеспечить безопасность Примадонны. «Её спутник — известный дизайнер — прикрывал её сзади, а я шёл спереди. Пришлось практически расталкивать других людей, потому что началась паника и могла возникнуть давка», — вспоминает Матвеев. Пугачёва, по словам Матвеева, не пострадала и покинула зал в хорошем настроении.

Помимо своих геройских поступков, Матвеев известен своими заявлениями о родстве с Бедросом Киркоровым. В 2017 году он заявил о курортном романе своей матери с Киркоровым, однако сам артист это не подтвердил. Несмотря на это, Матвеев утверждает, что поддерживает дружеские отношения с Киркоровым и не ищет от него никаких привилегий.