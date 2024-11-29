«Внебрачный сын Киркорова» рассказал, как спас Аллу Пугачёву
Певец Матвеев вывел Аллу Пугачёву из кинотеатра во время пожарной сигнализации
В 2018 году Матвеев спас Пугачеву в кинотеатре. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Певец Александр Матвеев, известный как самопровозглашённый внебрачный сын Бедроса Киркорова, стал героем нескольких резонансных историй. В недавнем интервью NEWS.ru он рассказал о двух значимых событиях, в которых проявил себя как настоящий герой.
Первый инцидент произошёл на платформе Малаховка в Подмосковье, где Матвеев спас собаку, попавшую под электричку. Поезд переехал животному хвост и лапу, и пес, находясь в шоковом состоянии, остался сидеть на рельсах. Рискуя собственной жизнью, Матвеев прыгнул на рельсы и вынес собаку на безопасное место. «Я, недолго думая, прыгнул на рельсы. А так как я собачник, то сумел пса быстро подхватить и вытащить на высокую платформу так, чтобы собака меня самого не укусила», — рассказал он.
После спасения собаки волонтёры начали сбор средств на лечение животного, и благодаря помощи артистов было собрано более 250 тысяч рублей. Эти деньги пошли на двухмесячное лечение собаки в ветеринарной клинике. Хвост пришлось ампутировать, но жизнь животного была спасена. Впоследствии собака нашла новый дом у одного из волонтёров.
Второй геройский случай, о котором рассказал Матвеев, произошёл в 2018 году на премьере фильма «Лёд» в московском кинотеатре «Октябрь». Певец утверждает, что вывел Аллу Пугачёву из зала после срабатывания пожарной сигнализации. В зале началась паника, и Матвееву пришлось расталкивать толпу, чтобы обеспечить безопасность Примадонны. «Её спутник — известный дизайнер — прикрывал её сзади, а я шёл спереди. Пришлось практически расталкивать других людей, потому что началась паника и могла возникнуть давка», — вспоминает Матвеев. Пугачёва, по словам Матвеева, не пострадала и покинула зал в хорошем настроении.
Помимо своих геройских поступков, Матвеев известен своими заявлениями о родстве с Бедросом Киркоровым. В 2017 году он заявил о курортном романе своей матери с Киркоровым, однако сам артист это не подтвердил. Несмотря на это, Матвеев утверждает, что поддерживает дружеские отношения с Киркоровым и не ищет от него никаких привилегий.
А ранее Филипп Киркоров признался, что тяжело переживал развод с Аллой Пугачёвой. По словам артиста, он испытывал любовь к певице и даже осознавая, что она охладела к нему, всё равно страдал от невыносимых чувств.