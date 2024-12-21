Основатель Pink Floyd Уотерс сделал заявление об «Орешнике»

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который известен своей пророссийской позицией, высказался о новейшей ракете средней дальности «Орешник». По его мнению, такое название российский комплекс получил за счёт своего принципа действия.

«Я думаю, её так назвали, потому что она сбрасывает несколько «орехов» при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева», — заявил музыкант РИА «Новости».