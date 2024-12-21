Основатель Pink Floyd Уотерс сделал заявление об «Орешнике»
Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попытался объяснить название ракеты «Орешник»
Роджер Уотерс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rogerwaters
Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который известен своей пророссийской позицией, высказался о новейшей ракете средней дальности «Орешник». По его мнению, такое название российский комплекс получил за счёт своего принципа действия.
«Я думаю, её так назвали, потому что она сбрасывает несколько «орехов» при попадании в цель. Не могу придумать другую причину, чтобы назвать ракету в честь дерева», — заявил музыкант РИА «Новости».
Стоит отметить, что происхождение названия ракеты «Орешник» оказалось тайной даже для Путина. В ходе прямой линии глава государства признался, что не знает, откуда произошло название новейшей баллистической ракеты средней дальности. Однако огромная мощность «Орешника» не является секретом. По словам Путина, использование сразу нескольких таких ракет по силе сопоставимо с ядерным оружием.