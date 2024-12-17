«Просто показуха»: Основатель Pink Floyd высмеял оружейный карт-бланш для Киева

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что решение Запада позволить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России является серьёзным просчётом, который не окажет никакого влияния на ситуацию на поле боя. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Очевидно, что это огромная ошибка. Огромная ошибка. Колоссальная ошибка. Это бесполезно для Украины и украинского народа. Это совершенно ни на что не влияет на поле боя на Украине. Это просто показуха. Это притворный шаг», — отметил музыкант.