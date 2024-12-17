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Регион
17 декабря, 00:35

«Просто показуха»: Основатель Pink Floyd высмеял оружейный карт-бланш для Киева

Роджер Уотерс счёл «показухой» легализацию дальнобойных ударов по России

Роджер Уотерс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rogerwaters

Роджер Уотерс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rogerwaters

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что решение Запада позволить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России является серьёзным просчётом, который не окажет никакого влияния на ситуацию на поле боя. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Очевидно, что это огромная ошибка. Огромная ошибка. Колоссальная ошибка. Это бесполезно для Украины и украинского народа. Это совершенно ни на что не влияет на поле боя на Украине. Это просто показуха. Это притворный шаг», — отметил музыкант.

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Уотерс неоднократно высказывался по поводу конфликта на Украине. Не так давно он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным президентом и должен уйти с поста. Аналогичный призыв озвучил и бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Анатолий Цейко
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