Лидер Pink Floyd возмущён попытками Запада слепить из Путина «плохого парня»

Основатель известной американской группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о том, что на Западе стараются предать Путину и всем неугодным черты «плохих парней», определяя их на сторону зла в моральной борьбе хороших и плохих.

«Они вынуждены представлять меня, Фаину, Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней. Потому что они понимают, что эта битва продолжается», — заявил он в интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, его цитирует РИА «Новости».

С его слов, у западных правительств в негативном свете выставлены все, чья позиция находится по другую сторону и отличается от официальной позиции самого Запада.