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14 сентября, 06:40

Лидер Pink Floyd возмущён попытками Запада слепить из Путина «плохого парня»

Роджер Уотерс: Запад пытается предать Путину образ «плохого парня»

Роджер Уотерс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Роджер Уотерс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Основатель известной американской группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о том, что на Западе стараются предать Путину и всем неугодным черты «плохих парней», определяя их на сторону зла в моральной борьбе хороших и плохих.

«Они вынуждены представлять меня, Фаину, Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней. Потому что они понимают, что эта битва продолжается», — заявил он в интервью юной журналистке из Луганска Фаине Савенковой, его цитирует РИА «Новости».

С его слов, у западных правительств в негативном свете выставлены все, чья позиция находится по другую сторону и отличается от официальной позиции самого Запада.

«Мы участвуем в экзистенциальной битве за сохранение души человечества. Это очень большая философская, моральная битва между добром и злом, правильным и неправильным. Я пытаюсь участвовать в этой экзистенциальной битве. Потому что если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», — рассуждал Уотерс.

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Чем дольше у власти в США находятся демократы, тем популярнее там становится Владимир Путин, который целых 12 раз был упомянут во время дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис. При этом Трамп, в отличие от своих неприятелей из другой партии, уважительно высказывается о российском лидере, заявляя, что тот занимает ключевое место в политике. Кроме того, республиканец говорил, что хотел бы наладить отношения с Путиным в случае своей победы на выборах.

Владимир Озеров
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