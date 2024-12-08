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8 декабря, 06:17

Лидер Pink Floyd дал совет исчерпавшему своё время Зеленскому

Основатель Pink Floyd: Зеленский не должен быть президентом, он исчерпал время

Роджер Уотерс. Обложка © Getty Images / Mariano Regidor

Роджер Уотерс. Обложка © Getty Images / Mariano Regidor

Украинскому народу необходимо дать возможность определять будущее своё и страны демократическим путём. Срок Владимира Зеленского уже давно истёк, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал своё время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путём, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году»,сказал Уотерс РИА «Новости».

Сейчас глава киевского режима уже не принимает самостоятельных решений, уверен музыкант. По его оценке, Зеленский просто является марионеткой США.

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Напомним, что президентский срок Зеленского закончился ещё в конце мая текущего года и по факту он больше не является официальным лидером Украины. При этом выборы в Киеве не были назначены из-за введенного военного положения.

Наталья Афонина
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