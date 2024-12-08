Украинскому народу необходимо дать возможность определять будущее своё и страны демократическим путём. Срок Владимира Зеленского уже давно истёк, считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал своё время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путём, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году», — сказал Уотерс РИА «Новости».

Сейчас глава киевского режима уже не принимает самостоятельных решений, уверен музыкант. По его оценке, Зеленский просто является марионеткой США.