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16 декабря, 20:27

«Он должен уйти»: Экс-аналитик ЦРУ призвал Зеленского оставить Украину в покое

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский находится вне закона и должен уйти

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не является законным президентом Украины, а потому должен немедленно покинуть свой пост. Об этом он сказал в рамках интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он фактически незаконен, поэтому он должен уйти», — отметил Макговерн.

По мнению бывшего аналитика, Зеленский — марионетка США, и его отстранение произойдет, как только Вашингтон решит, что время экс-комика подошло к концу. Макговерн также отметил, что в украинском обществе усиливается усталость от конфликта, и всё больше людей стремятся к миру.

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Незадолго до этого в Верховной раде заявили, что Зеленского эвакуируют британские спецслужбы, как только того потребует ситуация. По мнению одного из парламентариев, то же будет и с ближайшим соратником бывшего комика Андреем Ермаком.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Анатолий Цейко
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