Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не является законным президентом Украины, а потому должен немедленно покинуть свой пост. Об этом он сказал в рамках интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он фактически незаконен, поэтому он должен уйти», — отметил Макговерн.

По мнению бывшего аналитика, Зеленский — марионетка США, и его отстранение произойдет, как только Вашингтон решит, что время экс-комика подошло к концу. Макговерн также отметил, что в украинском обществе усиливается усталость от конфликта, и всё больше людей стремятся к миру.