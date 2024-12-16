«Заберут со всем награбленным»: В Раде рассказали, где искать Зеленского после его бегства с Украины
Нардеп Дубинский: Лондон эвакуирует Зеленского и Ермака, когда придёт их черёд
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о готовности спецслужб Соединённого Королевства в любой момент эвакуировать Владимира Зеленского и его ближайшего соратника, главу офиса президента Андрея Ермака. Такой сценарий предусмотрен на случай ухудшения ситуации на Украине, написал он в Telegram-канале.
«Британцы забрали к себе [Валерия] Залужного и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придёт их черёд. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ», — отметил Дубинский.
Также парламентарий подчеркнул, что приход к власти в Киеве экс-главкома ВСУ Залужного, бывшего президента Украины Петра Порошенко* или им подобных не поспособствует установлению устойчивого мира с Россией. Такой вариант недопустим для Москвы, и ВС РФ лишь продолжат наступление.
О намерении Зеленского бежать на Запад с целью создать там правительство в изгнании ранее сообщил и британский эксперт Александр Меркурис. По мнению отставного полковника ВС США Дугласа Макгрегора, бывший комик обоснуется «где-то в пригороде Майями».
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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