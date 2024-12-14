Без света, тепла и воды: Раскрыт страшный план Зеленского устроить на Украине апокалипсис
Эксперт Шлепченко: Страдания людей для Зеленского — способ оживить помощь Киеву
Киевский режим будет и дальше провоцировать Россию на удары по энергосистеме, несмотря на риски оставить местных жителей зимой без электричества, воды и тепла. По мнению военного обозревателя Влада Шлепченко, Владимиру Зеленскому и его команде выгодно устроить в стране апокалипсис, как в голливудских фильмах, чтобы продолжить получать гуманитарную помощь от других государств.
«Страдания людей могут стать инструментом для Зеленского и его команды, поскольку это один из немногих способов оживить международную помощь Украине», — высказался эксперт в интервью «Царьграду».
О плачевном положении дел уже заявил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что город скоро станет непригоден для жизни. В случае морозов коммунальные службы будут вынуждены сливать воду из труб, чтобы предотвратить аварии на теплосетях, пунктов обогрева при этом для всех не хватит. Поэтому в будущем у киевлян появится необходимость эвакуироваться из столицы. Тем временем Шлепченко призывает их не ждать суровой зимы, а собирать вещи уже сейчас.
«Переводя с боксёрского на человеческий, можно сказать только одно: бегите, пока есть время!» — иронично отметил военный обозреватель.
Ранее Life.ru писал, что российские ракеты 13 декабря устроили внезапный блэкаут в Киеве. С экстренным отключением света столкнулись и жители области. Власти не знают, когда смогут вернуть стабильное электроснабжение. В связи с этим Киев вновь клянчит у НАТО системы ПВО, чтобы защитить город от атаки ВС РФ и пережить зиму. Украине срочно нужны 19 систем противовоздушной обороны. В Британии пришли в ужас от такой наглости Зеленского, усомнившись в его вменяемости. Там заявили, что в последнее время от бывшего комика только и звучат слова: «Дайте, дайте, дайте».
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