Киевский режим будет и дальше провоцировать Россию на удары по энергосистеме, несмотря на риски оставить местных жителей зимой без электричества, воды и тепла. По мнению военного обозревателя Влада Шлепченко, Владимиру Зеленскому и его команде выгодно устроить в стране апокалипсис, как в голливудских фильмах, чтобы продолжить получать гуманитарную помощь от других государств.

«Страдания людей могут стать инструментом для Зеленского и его команды, поскольку это один из немногих способов оживить международную помощь Украине», — высказался эксперт в интервью «Царьграду».

О плачевном положении дел уже заявил мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что город скоро станет непригоден для жизни. В случае морозов коммунальные службы будут вынуждены сливать воду из труб, чтобы предотвратить аварии на теплосетях, пунктов обогрева при этом для всех не хватит. Поэтому в будущем у киевлян появится необходимость эвакуироваться из столицы. Тем временем Шлепченко призывает их не ждать суровой зимы, а собирать вещи уже сейчас.