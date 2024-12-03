«Срочно»: Киев вновь клянчит у НАТО системы ПВО, чтобы «пережить зиму»

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил у НАТО почти два десятка систем противовоздушной обороны (ПВО). На совместной пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте он пояснил, что ПВО нужна для защиты важных объектов энергетической инфраструктуры.