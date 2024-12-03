«Срочно»: Киев вновь клянчит у НАТО системы ПВО, чтобы «пережить зиму»
Глава МИД Украины Сибига попросил у НАТО 19 систем ПВО, чтобы «пережить зиму»
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил у НАТО почти два десятка систем противовоздушной обороны (ПВО). На совместной пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте он пояснил, что ПВО нужна для защиты важных объектов энергетической инфраструктуры.
«Нам срочно нужны 19 систем противовоздушной обороны, чтобы защитить наши стратегические энергетические объекты. Мы уверены, что с помощью наших союзников мы переживём зиму», — пояснил чиновник.
С аналогичной просьбой к западным партнёрам ранее обратился и глава киевского режима Владимир Зеленский. Это требование шокировало британцев. Стоит заметить, что именно Запад Зеленский считает виновником всех проблем ВСУ.
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