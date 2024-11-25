Илона Маска зовут проверить дырявую ПВО Украины на $4 млрд из-за «‎Орешника»

Журналистка из Киева Диана Панченко призвала бизнесмена Илона Маска провести на Украине аудит средств, которые страна затрачивает на энергетику. К будущему директору Департамента государственной эффективности (DOGE) США она обратилась у себя в соцсети Х.

В украинскую энергозащиту, по её словам, было вбухано уже четыре миллиарда долларов. А после российских ударов государство хочет потратить на защиту энергетической инфраструктуры ещё два миллиарда. Она просит соратника избранного президента США Дональда Трампа, на что ушли средства.