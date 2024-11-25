Илона Маска зовут проверить дырявую ПВО Украины на $4 млрд из-за «Орешника»
Украинская журналистка Панченко просит Маска провести аудит на Украине
Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Журналистка из Киева Диана Панченко призвала бизнесмена Илона Маска провести на Украине аудит средств, которые страна затрачивает на энергетику. К будущему директору Департамента государственной эффективности (DOGE) США она обратилась у себя в соцсети Х.
В украинскую энергозащиту, по её словам, было вбухано уже четыре миллиарда долларов. А после российских ударов государство хочет потратить на защиту энергетической инфраструктуры ещё два миллиарда. Она просит соратника избранного президента США Дональда Трампа, на что ушли средства.
«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», — написала журналистка, отметив в записи предпринимателя.
Удары российской армии по энергетической инфраструктуры стали для Киева огромной проблемой, поскольку Украина не в силах никак этому помешать, несмотря на огромные траты на защиту объектов. В США считают, что множество украинских городов вскоре могут стать просто непригодны для жизни. К примеру, в Кривом Роге без отопления до сих пор остаются более 110 тысяч жителей. Его даже включить некому, потому что всех специалистов давно похватали на улице и заставили воевать.