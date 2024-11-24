Британцы пришли в недоумение после того, как Зеленский попросил предоставить Украине ещё больше дополнительных систем ПВО. Как пишет издание Telegraph, гнев бывшего комика обусловлен неспособностью перехватывать российские беспилотники.

«Вменяемость этого лидера настолько под вопросом, что я удивляюсь, как другие страны помогают ему поддерживать своё существование, продолжая конфликт», — заявил пользователь с ником Eunice Theaker.

«Дайте, дайте, дайте ... Вот и всё, что говорит этот зелёный гоблин», — возмутился Penelope Pitstop.

Ещё один читатель газеты заявил, что страна и так потратила огромное количество «денег британских налогоплательщиков». При этом ни к какому результату это не привело. Многие считают, что все средства, отправленные на Украину, вообще уходят «на ветер ради затянувшегося конфликта».

«Когда уже Зеленский поумнеет? Ему больше нечего отдавать, и во всём мире нет желающих продолжать этот бессмысленный конфликт. Время мирных переговоров», — призвал Peter Salt.