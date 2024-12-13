Российские ракеты устроили внезапный блэкаут в Киеве
В Киеве сообщили об экстренных отключениях света из-за взрывов
Киевские власти предупредили об экстренных отключениях электричества из-за прогремевших в городе взрывов. Такая же ситуация наблюдается и по области, где тоже начались проблемы со светом. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
«Начинаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют. О возвращении к ним будет объявлено дополнительно», — отмечается в тексте.
Ранее стало известно, что в результате ударов в ночь на 13 декабря ликвидирован подземный склад на военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Мощный удар даже вызвал там землетрясение. Взрывы утром гремели в Киевской, Винницкой, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Превентивные отключения света начались в ряде регионов Незалежной.
Телеграм-канал «Сигнал»