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Регион
13 декабря, 08:24

Российские ракеты устроили внезапный блэкаут в Киеве

В Киеве сообщили об экстренных отключениях света из-за взрывов

Киевские власти предупредили об экстренных отключениях электричества из-за прогремевших в городе взрывов. Такая же ситуация наблюдается и по области, где тоже начались проблемы со светом. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Начинаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют. О возвращении к ним будет объявлено дополнительно», — отмечается в тексте.

На Украине выдали цели массированного удара «Кинжалами» и «Геранями» утром 13 декабря
На Украине выдали цели массированного удара «Кинжалами» и «Геранями» утром 13 декабря

Ранее стало известно, что в результате ударов в ночь на 13 декабря ликвидирован подземный склад на военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Мощный удар даже вызвал там землетрясение. Взрывы утром гремели в Киевской, Винницкой, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Превентивные отключения света начались в ряде регионов Незалежной.

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Татьяна Миссуми
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