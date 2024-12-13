На Украине выдали цели массированного удара «Кинжалами» и «Геранями» утром 13 декабря

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о российских ударах по объектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По его словам, целью массированных атак ВКС РФ утром 13 декабря стал энергетический комплекс Незалежной.

«Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. По мере того, как будет решаться ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесённые повреждения», — пишет украинский министр в своём Telegram-канале.