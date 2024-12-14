Главе киевского режима выгоден военный конфликт и его продолжение из-за различных «плюшек», которые Украине выделяют Европа и США. Об этом заявил британский экс-дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

Обычно во время визитов Зеленского в Европу или Америку, он получает крупное финансирование и чувствует себя героем. Его приветствуют аплодисментами и это делает для него невыгодным завершение боевых действий.

«В чём преимущество окончания боевых действий? Если он продолжит, то будет получать больше денег и ему не придётся участвовать в выборах», — подчеркнул экс-дипломат.