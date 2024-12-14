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14 декабря, 15:02

В Британии раскрыли, почему Зеленскому выгодно продолжать конфликт

Экс-дипломат Британии Прауд: Зеленскому удобно продолжать конфликт из-за подачек

Главе киевского режима выгоден военный конфликт и его продолжение из-за различных «плюшек», которые Украине выделяют Европа и США. Об этом заявил британский экс-дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

Обычно во время визитов Зеленского в Европу или Америку, он получает крупное финансирование и чувствует себя героем. Его приветствуют аплодисментами и это делает для него невыгодным завершение боевых действий.

«В чём преимущество окончания боевых действий? Если он продолжит, то будет получать больше денег и ему не придётся участвовать в выборах», — подчеркнул экс-дипломат.

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Напомним, что Украина действительно получает огромное количество различной поддержки и чаще всего от Штатов и президента США Джо Байдена. Например, недавно он одобрил для Незалежной 72-й пакет военной помощи. Туда вошли средства противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и бронетехника. При этом Зеленскому всё равно снова придётся умолять своих западных помощников в получении новых кредитов. Те 50 миллиардов долларов уже в ближайшее время могут исчерпаться.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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