В Британии раскрыли, почему Зеленскому выгодно продолжать конфликт
Экс-дипломат Британии Прауд: Зеленскому удобно продолжать конфликт из-за подачек
Главе киевского режима выгоден военный конфликт и его продолжение из-за различных «плюшек», которые Украине выделяют Европа и США. Об этом заявил британский экс-дипломат, бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.
Обычно во время визитов Зеленского в Европу или Америку, он получает крупное финансирование и чувствует себя героем. Его приветствуют аплодисментами и это делает для него невыгодным завершение боевых действий.
«В чём преимущество окончания боевых действий? Если он продолжит, то будет получать больше денег и ему не придётся участвовать в выборах», — подчеркнул экс-дипломат.
Напомним, что Украина действительно получает огромное количество различной поддержки и чаще всего от Штатов и президента США Джо Байдена. Например, недавно он одобрил для Незалежной 72-й пакет военной помощи. Туда вошли средства противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и бронетехника. При этом Зеленскому всё равно снова придётся умолять своих западных помощников в получении новых кредитов. Те 50 миллиардов долларов уже в ближайшее время могут исчерпаться.
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