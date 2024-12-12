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12 декабря, 19:31

Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден. Обложка © X / The White House

Президент США Джо Байден. Обложка © X / The White House

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине, куда войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и бронетехника. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины, который предоставит им дополнительную защиту воздуха, артиллерию, дроны и бронированную технику», — заявил он на брифинге.

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Этот пакет станет 72-м от США по поддержке киевского режима. Кроме того, по словам Кирби, до конца работы действующей американской администрации Вашингтон намерен предоставить Украине дополнительные транши помощи.

Избранный президент США Дональд Трамп так же как и предшественник не собирается бросать Украину. По мнению политика, поддержка Киева со стороны Вашингтона является единственным способом выйти на мирные переговоры.

Артур Лапсаков
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