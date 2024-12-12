Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине, куда войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и бронетехника. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины, который предоставит им дополнительную защиту воздуха, артиллерию, дроны и бронированную технику», — заявил он на брифинге.

Этот пакет станет 72-м от США по поддержке киевского режима. Кроме того, по словам Кирби, до конца работы действующей американской администрации Вашингтон намерен предоставить Украине дополнительные транши помощи.