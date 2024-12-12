Россия уверенно движется к победе в противостоянии с Украиной, так как обладает более мощным военно-промышленным комплексом, даже несмотря на поддержку Киева со стороны Запада. Об этом сказал бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Конфликт на Украине выигрывает Россия, потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада», — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что Россия имеет в своём распоряжении самое совершенное оружие, что является сдерживающим фактором для коллективного Запада. По его мнению, европейские страны во главе с США могли бы нарастить объёмы военной поддержки, но они откровенно боятся получить ответный прямой удар.