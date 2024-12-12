В США назвали факторы, которые привели к успеху ВС РФ на фронте
Экс-морпех США Берлетик: Военно-промышленный потенциал РФ больше, чем у Запада
Россия уверенно движется к победе в противостоянии с Украиной, так как обладает более мощным военно-промышленным комплексом, даже несмотря на поддержку Киева со стороны Запада. Об этом сказал бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Конфликт на Украине выигрывает Россия, потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада», — подчеркнул он.
Аналитик напомнил, что Россия имеет в своём распоряжении самое совершенное оружие, что является сдерживающим фактором для коллективного Запада. По его мнению, европейские страны во главе с США могли бы нарастить объёмы военной поддержки, но они откровенно боятся получить ответный прямой удар.
Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Кэлин Джеорджеску пообещал лишить Украину помощи в случае его окончательной победы во втором туре. По его словам, Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону.
ТАСС / Алексей Коновалов