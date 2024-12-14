В поведении Зеленского заметили изменения после провалов ВСУ
NYT: На фоне неудач ВСУ Зеленский решительно настроен получить поддержку Трампа
Владимир Зеленский сейчас видит спасение для себя лишь в поддержке избранного президента США Дональда Трампа. Он отчаянно пытается наладить контакт с республиканцем, поскольку дела на фронте у ВСУ плохи как никогда. Об этом сообщает New York Times.
«Пока его армия теряет позиции на востоке Украины, после победы Трампа на выборах риторика в словах Зеленского на публике поменялась. Он придаёт Украине образ страны, открытой к переговорам, в ходе которых могут рассматриваться уступки, включая и отказ от подконтрольных Россией территорий и возвращение их дипломатическим путем», — указали авторы.
По их мнению, поездка Зеленского в Париж, где он в итоге встретился с Трампом во время церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам, была отчаянным шагом, ведь никто не планировал этой встречи.
Также в материале сказано, что украинские бизнесмены пытаются «купить» новую американскую администрацию, расплатившись за лояльность ценными ресурсами страны.
Поехать в Париж для встречи с Трампом, который даже не ждал там Зеленского, — весьма настырный шаг от экс-комика. Одна Зеленскому всё же удалось поговорить с избранным американским президентом, благодаря усилиям французского лидера Макрона. По итогам этой беседы республиканец заявил, что глава киевского режима хочет поскорее начать мирные переговоры.
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