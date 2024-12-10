Пока весь мир напряжён из-за военных конфликтов, сын Трампа и Маск ржут над мемами с Зеленским

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший и предприниматель Илон Маск заценили в соцсети Х мем с Владимиром Зеленским. На нём на главу киевского режима прифотошопили шапку и сравнили его с героем из фильма «Один дома-2», в котором снялся Трамп.

Трамп-младший поставил три смеющихся эмодзи в ответ на мем, а Маск оставил улыбающуюся мордочку и огонёчек. Дональд Трамп снялся в сиквеле известной кинокомедии режиссёра Криса Коламбуса в 1992 году. В фильме он сыграл эпизодическую роль, помогая главному герою картины Кевину найти путь в лобби.