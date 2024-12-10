Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 11:49

Пока весь мир напряжён из-за военных конфликтов, сын Трампа и Маск ржут над мемами с Зеленским

Сын Трампа и Илон Маск оценили мем с Зеленским и кадром из фильма «Один дома»

Мем с Владимиром Зеленским и кадром из фильма «Один дома». Обложка © Х / Jack Poso

Мем с Владимиром Зеленским и кадром из фильма «Один дома». Обложка © Х / Jack Poso

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший и предприниматель Илон Маск заценили в соцсети Х мем с Владимиром Зеленским. На нём на главу киевского режима прифотошопили шапку и сравнили его с героем из фильма «Один дома-2», в котором снялся Трамп.

Трамп-младший поставил три смеющихся эмодзи в ответ на мем, а Маск оставил улыбающуюся мордочку и огонёчек. Дональд Трамп снялся в сиквеле известной кинокомедии режиссёра Криса Коламбуса в 1992 году. В фильме он сыграл эпизодическую роль, помогая главному герою картины Кевину найти путь в лобби.

Ранее Маск с юмором прокомментировал слова Зеленского о влиянии Трампа на вступление Украины в НАТО. В соцсетях он опубликовал эмодзи с изображением человечка с приподнятой бровью.

«Будущее началось»: Трамп и Маск по-свойски встретили Орбана в США и сделали ламповые фото
«Будущее началось»: Трамп и Маск по-свойски встретили Орбана в США и сделали ламповые фото
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп (младший)
  • Илон Маск
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar