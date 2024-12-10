Маск с юмором отреагировал на дерзость Зеленского в адрес Трампа

Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск выразил недоумение по поводу высказывания Владимира Зеленского, который заявил, якобы победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на вопрос приглашения Украины в НАТО.

Маск прокомментировал это заявление всего одним смайликом. Он опубликовал эмодзи с изображением человечка с приподнятой бровью в ответ на видео с речью Зеленского в социальной сети X.