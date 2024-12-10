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9 декабря, 21:27

Маск с юмором отреагировал на дерзость Зеленского в адрес Трампа

Маск удивился словам Зеленского о влиянии Трампа на вступление Украины в НАТО

Илон Маск. Обложка © X / Elon Musk

Илон Маск. Обложка © X / Elon Musk

Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск выразил недоумение по поводу высказывания Владимира Зеленского, который заявил, якобы победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на вопрос приглашения Украины в НАТО.

Маск прокомментировал это заявление всего одним смайликом. Он опубликовал эмодзи с изображением человечка с приподнятой бровью в ответ на видео с речью Зеленского в социальной сети X.

Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО
Маск предрёк ядерный апокалипсис в случае вступления Украины в НАТО

Ранее стало известно, что Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО. Он заявил, что обсуждать этот вопрос с избранным президентом Дональдом Трампом «не имеет смысла», так как республиканец ещё не занимает высшую государственную должность.

Анатолий Цейко
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