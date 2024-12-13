Зеленскому светит «облом», когда он начнёт умолять Запад о новых кредитах
RS: Зеленскому придётся просить Запад о получении новых кредитов
Владимиру Зеленскому, вероятно, придется вновь обращаться к своим европейским союзникам за дополнительными финансовыми средствами, когда выделенные 50 миллиардов долларов исчерпаются, сообщает Responsible Statecraft.
В статье говорится, что кредит от ЕС на сумму 20 миллиардов долларов содержит условие о том, что Украина будет обязана вернуть эти средства, если доходы от замороженных российских активов или военные репарации от России не поступят. В июле рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта, что фактически исключило страну из доступа к новому финансированию от международных инвесторов. Как только 50 миллиардов долларов от G7 будут исчерпаны, Зеленскому или его возможному преемнику после выборов и прекращения огня, которые он, вероятно, проиграет, придется снова просить о помощи.
Также подчеркивается, что Европа и США могут оказаться в сложной ситуации из-за предоставления Украине кредитов, которые она не в состоянии погасить самостоятельно, особенно учитывая риск прекращения погашения долгов из замороженных российских активов в ближайшем будущем.
Ранее будущий глава ФБР пообещал проверить Зеленского на честность по поводу расходования выделенных Украине средств. А Илон Маск назвал безумным объём средств, потраченных Америкой на Зеленского, и раскритиковал планы уходящей администрации Байдена выделить Киеву ещё.
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