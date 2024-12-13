Зеленскому светит «облом», когда он начнёт умолять Запад о новых кредитах

В статье говорится, что кредит от ЕС на сумму 20 миллиардов долларов содержит условие о том, что Украина будет обязана вернуть эти средства, если доходы от замороженных российских активов или военные репарации от России не поступят. В июле рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг Украины до уровня дефолта, что фактически исключило страну из доступа к новому финансированию от международных инвесторов. Как только 50 миллиардов долларов от G7 будут исчерпаны, Зеленскому или его возможному преемнику после выборов и прекращения огня, которые он, вероятно, проиграет, придется снова просить о помощи.